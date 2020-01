Amstetten: Nach Niederlage muss SPÖ eine Entscheidung treffen

„Ein trauriger Tag für die Sozialdemokratie in Amstetten.“ So beurteilt Amstettens abgewählte SPÖ-Bürgermeisterin Ursula Puchebner das Ergebnis des Wahlsonntags am Tag danach. Wie berichtet hat die SPÖ ihre relative Mehrheit eingebüßt, 9,25 Prozent und vier Mandate verloren und ist hinter die ÖVP auf Platz zwei gerutscht. „Dass diese Wahl nicht einfach wird, haben wir gewusst, aber dass sie so ausgeht war in keinster Weise zu erahnen“, sagt Puchebner zum KURIER.Sie selbst habe bis 21.30 Uhr in der Wahlbehörde gearbeitet und sei dann erschöpft nach Hause gefahren. Am abendlichen Treffen des SPÖ-Wahltrosses habe sie nicht teilgenommen. Dort seien wohl auch schon Analysen über die Ursache der Niederlage angestellt worden, meint die Bürgermeisterin. Sie selbst habe bislang keine Erklärung gefunden. Für den Erfolg der ÖVP, die unter Spitzenkandidat Christian Haberhauer 18,38 Prozent zulegte und neun Mandate dazugewann, habe auch in einem gewissen Ausmaß die Unterstützung durch die Landes- und Bundes-ÖVP beigetragen. „Die gesamte Landesregierung und auch der Bundeskanzler waren im Einsatz. Die ÖVP hat sich auf diese Welle gesetzt. Diese Welle haben wir nicht gehabt“, analysiert Puchebner.