Amstetten: Lichtermeer für Vernunft und Solidarität

Dort, wo sonst an den Wochenenden Impfgegner und Polit-Aktivisten für Wirbel und Provokationen sorgen, versammelte sich am Sonntagabend am Amstettener Hauptplatz ein anderes Gesicht der Gesellschaft. Zeitgleich mit der Großveranstaltung in Wien wurde ein Lichtermeer zum Gedenken an die Opfer der Pandemie und als Solidarität zu den von ihr besonders belasteten Menschen entzündet.

Yes, we care

Rund 250 Menschen trotzten dem schneidigen kalten Wind. Sie beteiligten sich an der Veranstaltung, die die Pädagogin Barbara Laumer initiiert hatte. „Yes, we care“ war das Motto des Zusammenkommens, bei dem kein einziger Teilnehmer ohne Schutzmaske zu sehen war.