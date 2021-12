260 Teilnehmer bei Demo in Heimat von Innenminister Karner

In Mödling, wo 330 Teilnehmer gezählt wurden, wurden 19 Anzeigen verteilt. Fünf waren es bei etwa 100 anwesenden Menschen in Waidhofen a. d. Ybbs, ebenso viele in Amstetten, wo rund 130 Personen gegen die Corona-Maßnahmen unterwegs waren. Die größte Demo des Wochenendes war in Niederösterreich bereits am Samstagnachmittag in Gmünd verzeichnet worden. Die Bilanz: 1.600 Teilnehmer und 17 Anzeigen.