Amstetten: Große Rathauseröffnung musste verschoben werden

„Kein zusätzliches Risiko eingehen.“ Nach dieser Devise hat Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP) die für den Freitag geplante festliche Wiedereröffnung und den „Tag der offenen Tür“ im Rathaus wegen der steigenden Covid-19-Infektionen abgeblasen und auf einen unbestimmten Termin verschoben. Damit fällt auch ein angekündigter Besuch von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) vorerst aus.

Entscheidung "im Sinne der Gesundheit"

„Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Österreich hat Bürgermeister Christian Haberhauer in enger Abstimmung mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine Entscheidung im Sinne der Gesundheit der Amstettnerinnen und Amstettner getroffen“, lässt die Stadt in einer Aussendung wissen. Schweren Herzens werde man den Tag der offenen Tür mit der offiziellen Eröffnung des Rathauses verschieben, erklärt Bürgermeister Christian Haberhauer.

Einen Ersatztermin kann er freilich noch nicht nennen. Bei Landeshauptfrau Mikl-Leitner bedankt er sich für die konsensuale Zusammenarbeit und hofft auf das Verständnis der Amstettner Bevölkerung.