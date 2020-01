Wahlniederlage in Amstetten: Bürgermeisterin kehrt Politik den Rücken

Der Ausgang der Gemeinderatswahl am 26. Jänner war für die SPÖ Amstetten eine mehr als schmerzliche Niederlage. Ursula Puchebner zog deshalb vor dem Stadtparteiausschuss der SPÖ Amstetten persönliche Konsequenzen aus der Niederlage. Sie wird in Zukunft für keine politische Funktion mehr zur Verfügung stehen und sich aus der Politik zurückziehen. Das berichtete die SPÖ in einer ersten Aussendung.

Darin nahm Puchebner auch ausführlich Stellung: „Über zwei Jahrzehnte habe ich mein Leben der Politik in meiner Heimatstadt Amstetten gewidmet. Gemeinsam konnten wir viel bewegen und unsere Stadt weiterentwickeln. Deshalb schmerzt mich das schlechte Abschneiden bei der Gemeinderatswahl natürlich umso mehr. Als Spitzenkandidatin übernehme ich dafür aber die volle Verantwortung und werde mich deshalb aus der Politik zurückziehen. Ich möchte mich bei allen Amstettnerinnen und Amstettnern bedanken, von denen ich in den letzten Tagen viel Zuspruch und Kraft bekommen habe."