Amstetten: Eklat in Gemeinderatssitzung

Nicht nur das Corona-Virus, sondern auch der politische Streit um den Amstettener SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler blockiert in Amstetten die Gemeindearbeit. Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend krachten die schwarzgrüne Stadtregierung und die SPÖ wieder hart aufeinander und der Konflikt eskalierte. Aus Protest dagegen, dass Riegler per Dringlichkeitsantrag die Agenden als Stadtrat entzogen werden sollten, verließen die Sozialdemokraten den Sitzungssaal.

Nachdem die Gemeinderatssitzung bereits einmal wegen Covid-19-Fällen im Rathaus verschoben werden musste, blieb damit am Mittwoch wieder ein großer Teil der 73 Punkte umfassenden Tagesordnung unbehandelt.