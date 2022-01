Amstetten: Bank errichtet Wohnungen im Stadtkern

Den Plan in mehreren Mostviertler Orten verstärkt in zentrale Wohn- und Geschäftsimmobilien zu investieren, setzt die Raiffeisenbank Region Amstetten auch in der Stammsitzgemeinde um. Im Bankgebäude am Amstettener Hauptplatz werden aktuell zwei Millionen Euro in den Umbau zweier Geschoße für neue Büros und Wohnungen investiert.

Das Wohnen im Zentrum zu forcieren, ist eines der Schwerpunktthemen der Amstettener Stadtpolitik. Das Raiffeisenprojekt ist deshalb hoch willkommen und passt zu den Plänen der Stadt, die heuer mit der Neugestaltung des Hauptplatzes beginnt. „Nachhaltigkeit, Ressourcenverbrauch und Flächenversiegelung sind brandaktuelle Themen, daher sind Vorhaben wie diese, die bestehende innerstädtische Flächen nutzen, tolle Zukunftsprojekte“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer.

Zwei Geschoße

Im zweiten Obergeschoß und im Dachgeschoß des mächtigen Innenstadtgebäudes werden zwei Büros und sechs Wohnungen mit einer Größe zwischen 44 und 66 Quadratmeter eingerichtet, beschreibt Raiffeisendirektor Andreas Weber die aktuellen Umbauarbeiten am Hauptplatz. Die Bank mit 20.000 Genossenschaftern, 18 Filialen und 1,6 Milliarden Euro, hat im Vorjahr auch die Pläne für ein neues großes Wohnprojekt in Ybbs an der Donau angekündigt.

Aber auch für Amstetten hat die Bank ein weiteres Großprojekt für die kommenden Jahre angekündigt. Am Grundstück des städtischen Parkplatzes in der Wagmeisterstraße soll ein mehrgeschoßiges neues Kundencenter samt Tiefgarage, Fremdbüros und Gastronomie entstehen. Investitionsrahmen: 15 Millionen Euro. Die Tiefgarage soll von den städtischen Stadtwerken bewirtschaftet werden.