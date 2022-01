Polizist schoss in Haus herum: Staatsanwalt beantragte U-Haft

Der Aufsehen erregende Fall ist zum Glück unblutig zu Ende gegangen. Ein 48-jähriger Polizist, hat sich am Dienstag in seinem Wohnhaus in Asparn a. d. Zaya (Bezirk Mistelbach) verschanzt und mit seiner Pistole im Haus herum geschossen. Nach stundenlangen Verhandlungen wurde er von Spezialisten der Cobra festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat die Verhängung der Untersuchungshaft über den Tatverdächtigen beantragt. Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, teilte Doris Demler seitens der Anklagebehörde mit. Eine Entscheidung über die Verhängung der U-Haft soll noch am Donnerstag fallen.

Tat angekündigt

Der Beamte der Landespolizeidirektion Wien hatte die Trennung seiner Lebensgefährtin anscheinend nicht verkraftet. Die Frau soll unter Polizeischutz am Dienstag das Haus verlassen haben. Kurze Zeit darauf kündigte der Polizist via soziale Medien eine Schreckenstat an. Einschreitenden Beamten hatte er mit dem Erschießen gedroht.

Aufgrund der Gefährlichkeit des Bewaffneten wurden neben der Cobra auch Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) und die Bereitschaftseinheit (BE) alarmiert. Während speziell geschulte Beamte telefonischen Kontakt mit dem 48-Jährigen aufnahmen, fielen im Haus mehrere Schüsse. Nach längerer Funkstille entschied sich das Einsatzkommando Cobra kurz vor 23.00 Uhr für einem Zugriff und entdeckte eine regungslose Person.