Cobra-Einsatz im Weinviertel: Polizist in Haus verschanzt

Da sich ein Polizist in einem Wohnhaus verschanzt hat, befindet sich das Einsatzkommando Cobra momentan in Asparn an der Zaya (Bezirk Mistelbach) im Einsatz, wie ein Sprecher der Landespolizeidirketion NÖ am Dienstagabend bestätigte.

Beziehungsprobleme des offenbar bewaffneten Manns sollen Hintergrund der Aktion sein. Er drohte laut Exekutive damit "das Feuer zu eröffnen", sollte sich ein Beamter dem Gebäude nähern. "Die Cobra hat das Haus umstellt, momentan ist eine Verhandlungsgruppe im Einsatz", so der aktuelle Stand laut LPD NÖ.