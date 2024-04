Eine ungewöhnliche Szenerie am Bahnhof in Amstetten sorgte Montagnachmittag für Aufsehen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen war für längere Zeit auf einem der Bahnsteige zu beobachten. Dass sich rund um das Staatsoberhaupt auch eine beachtliche Zahl an Polizeibeamten scharte, weckte dann das Interesse von Passanten und Bahnreisendem doch noch einmal erheblich.

Rasch kursierten in Internetforen Bilder vom hohen Gast in Amstetten. Wobei aber Fragen, zu welchem Ereignis Van der Bellen angereist war, nicht beantwortet werden konnten. Das Geheimnis war rasch gelüftet. Wie der KURIER von der Polizei in Amstetten erfuhr, handelt es sich für die Beamten um einen reinen Routineeinsatz.

Anschlusszug

Der Bundespräsident war mit dem Zug von Steyr nach Wien unterwegs. In Amstetten mussten er und seine Delegation eine Viertelstunde auf den Anschlusszug auf der Westbahn warten. Bei solchen Ereignissen werden zusätzlich zum mitreisenden Sicherheitspersonal eben auch örtliche Polizeikräfte für die Sicherheit des Präsidenten abgestellt. Der Zwischenstopp verlief völlig entspannt und ohne Zwischenfälle.