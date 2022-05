Amstetten: 31-Jähriger starb nach Arbeitsunfall

Nach einem Arbeitsunfall in einer Firmenhalle in Amstetten ist am Donnerstag ein 31-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war Polizeiangaben zufolge von einem automatischen Kran angefahren und umgestoßen worden.

Im Landesklinikum Amstetten erlag der Niederösterreicher seinen schweren Verletzungen. Das Arbeitsinspektorat wurde vom Unfall in Kenntnis gesetzt.