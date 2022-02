AMS-Jugendprojekt: Anpacken statt Stillsitzen

Die letzten beiden Jahre waren für die 17-jährige Susanne aus dem Weinviertel keine leichte Zeit. Dennoch kann sie rückblickend sagen: „Es ist gut, dass alles so gelaufen ist.“ Susanne hatte zunächst eine HTL in Mistelbach besucht, verlor jedoch zusehends die Freude am Lernen. Ein Wechsel in das BORG in Deutsch-Wagram sollte helfen. Zwei Tage war Susanne an der Schule, dann kam der nächste Lockdown. „Ich konnte dort niemanden kennenlernen und habe auch kein Fach gefunden, das mir wirklich gefällt“, schildert die junge Frau ihre Erfahrungen in der Corona-Krise.

Ihre Mutter war es, die Susanne auf das Berufsinformationszentrum des AMS Gänserndorf aufmerksam machte. Nach dem Schulabbruch im Sommer 2021 suchte sie nach einer Lehrstelle. Die Angst, erneut zu scheitern, war groß. Doch dann ergab sich mit dem AMS-Partnerprojekt „Get up – Stand up“ in Gänserndorf ein neue Chance in Susannes Leben, die alles verändern sollte.