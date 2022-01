AMS-Erfolg mit 15.000-Euro-Gutscheinen

Sven Hergovich: „Unsere Förderangebote sind nur so gut, wie sie auch tatsächlich angenommen werden. Das ist eine wesentliche Erkenntnis der wissenschaftlichen Begleitung. Wir werden daher Arbeitslose über unsere Angebote und deren Nutzen besser informieren. In der Zeit der Reduktion der persönlichen Kontakte ist das eine besondere Herausforderung.“ Und: „Gute Beratung, egal ob zur Jobvermittlung oder zu Förderangeboten, ist zeit- und personalintensiv. Wir müssen also kreative Wege finden, um Jobsuchende, so wie sie es brauchen, auch betreuen zu können.“

So wurden auch eigene Beratungsangebote zu Schulungsfragen geschneidert, um einen persönlichen Karriereplan entwickeln zu können. Fast 4.000 Personen haben bis Ende Oktober dieses Angebot genutzt.

Organisation umgestellt

Ein weiterer Schritt in der Joboffensive war, dass die Organisation so umgebaut wurde, dass der Betreuungsschlüssel pro Berater von nun an um einiges niedriger ist. Mit der Vorgabe, dass kein zusätzliches Personal aufgenommen wird.

Durch organisatorische Veränderungen wie der Einrichtung von Bearbeitungszentren für Spezialaufgaben oder der Trennung von Front- und Backoffice-Aufgaben konnte vom AMS in NÖ 27 Vollzeitarbeitsplätze im Beratungs- und Vermittlungsservice geschaffen werden. Die erste Bilanz der Maßnahme: Bis Ende Oktober 2021 waren 656.848 Vermittlungsvorschläge ausgegeben worden. Das sind um 31 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Jahres 2019.