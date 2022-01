AMS-Kopf: "Pandemiebedingt bei weitem noch nicht alles gut"

Coronawolken

Gesunken ist die Arbeitslosigkeit samt Schulungsteilnehmern in allen Bundesländern. In Tirol um 52,6 Prozent auf 19.291 Personen, in Salzburg um 46,6 Prozent auf 14.385 und in Vorarlberg um 31,2 Prozent auf 12.191 Menschen. Dahinter folgten Kärnten (-23,7 Prozent, auf 26.477), Oberösterreich (-20,2 Prozent, 48.079), die Steiermark (-20 Prozent, 49.071), Niederösterreich (-19,7 Prozent, 63.149), das Burgenland (-17,8 Prozent, 11.741) und die Bundeshauptstadt Wien (-15,2 Prozent, 157.994).

Insgesamt sank die Zahl der arbeitslosen Personen und Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer um 118.541 auf 402.378 Menschen (-22,8 Prozent). Kopf: "Bitte lassen Sie uns trotz der Coronawolken voll Zuversicht in dieses neue Jahr blicken. Ich bin sicher, es wird ein sehr gutes Jahr am Arbeitsmarkt werden." Die AMS-Prognosen fürs Gesamtjahr seien "sehr optimistisch. Mit gutem Rückenwind halte ich es für möglich, dass die Arbeitslosigkeit des Gesamtjahres 2022 unter den Wert von 2019 sinken wird, das wäre ein großartiger Rückgang um rund 40.000 Personen."