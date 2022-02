Zum dritten Mal innerhalb von vier Tagen mussten Rettungskräfte in Purgstall, Bezirk Scheibbs, am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Oberndorfer Kreuzung der Erlauftalbundesstraße, B25, ausrücken. Nach einem schweren Zusammenstoß zweier Pkw mussten sechs verletzte Personen versorgt werden.

Gefährliche Kreuzung

Weil auf der stark frequentierten Bundesstraßenkreuzung, die von Osten kommend die Haupteinfahrt in den Ort Purgstall ist, nach einem anderen Unfall die Ampelregelung kaputt ist, herrscht dort derzeit offenbar höchste Gefahr. Eine Stopptafel an der aus Oberndorf kommenden LH 89 dürfte von Verkehrsteilnehmern, die dort die Ampel gewohnt sind, leicht übersehen werden. So dürfte es auch am Sonntag gewesen sein.

Ein 36-jähriger Lenker eines Pkw, in dem sich auch die Ehefrau und der Sohn des Mannes befanden, war auf der bevorrangten B25 Richtung Scheibbs unterwegs. Laut Polizei dürfte ein aus Richtung Oberndorf kommender 75-jähriger Lenker die Stopp-Tafel übersehen haben. Deshalb kam es im Kreuzungszentrum zu einem schweren Zusammenstoß. Im Wagen des Seniors befanden sich ebenfalls noch seine Frau und eine weitere erwachsene Person.