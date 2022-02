Landesrat Danninger: „Der Krieg trifft gerade unsere Wirtschaft hart“

Hat es speziell bei der Digitalisierung einen größern Schub gegeben, als man sich erwartet hat?

Auf alle Fälle. Auch wegen der Lockdowns, da ist einfach ein Ruck durch die Wirtschaft gegangen. Seitens des Landes haben wir Betriebe, die ihre Prozesse und Geschäftsmodelle digitaler aufstellen wollte, auch bestmöglich unterstützt. Tausende Unternehmen sind in den letzten Monaten auf diesen Zug aufgesprungen. Deswegen habe ich die große Vision, dass wir Niederösterreich als eine smart green region etablieren werden.

Wie investitionsfreudig ist die Wirtschaft zwei Jahre nach Beginn der Pandemie?

Im Jahr vor Corona hatten wir 5 Milliarden Euro an Investitionen in einem Jahr. Im Vorjahr waren es 8 Milliarden Euro.

Wie sehr wird diese Entwicklung dadurch gebremst, dass etwa im Marchfeld nach einer Entscheidung von Verkehrsministerin Leonore Gewessler die Schnellstraße S8 vorerst nicht gebaut wird? Ich halte es für unverantwortlich, wenn man hier eine ganze Region aufs Abstellgleis stellt. Ich kann es nicht nachvollziehen, was die Umweltministerin hier macht. Es steht in einem Gesetz drinnen, dass es die S8 geben muss. Und jetzt gibt es eine Entscheidung von einer einzelnen Person, die diese parlamentarische Entscheidung nicht umsetzen will. Auch Politik unter dem Deckmantel des Umweltschutzes muss auf Basis von Gesetzen und parlamentarischen Mehrheiten gemacht werden. Es ist nicht nur so, dass seitens der öffentlichen Hand schon viele Millionen Euro für Vorarbeiten in die Hand genommen wurden, etwa für Zufahrtsstraßen, sondern es leidet auch die wirtschaftliche Entwicklung einer ganzen Region darunter, weil aufgrund der aktuellen Verkehrsbelastung keine neuen Betriebe im Marchfeld angesiedelt werden können.

Ein anderes Thema: Tourismus. Der hat sich hier trotz Corona ja besser entwickelt als in anderen Regionen.

Wir haben gemerkt, dass Niederösterreich in so einer Zeit wahnsinnig viel zu bieten hat. Viele Menschen, die uns zuvor noch nicht besucht haben, sind zum Skitourengehen, Wandern, Radfahren, Theater-Besuch oder Weintrinken während der Corona-Krise gekommen. Wir haben jetzt eine Evaluierung unseres gesamten Tourismussystems vorgenommen und festgestellt, dass wir uns noch mehr auf unsere Alleinstellungsmerkmale konzentrieren müssen. Die liegen in den Themen Rad, Wein, Kultur und Natur. Da können wir punkten. Es liegt aber eine Mammutaufgabe vor uns.

Was ist das Ziel?

Wir müssen schauen, dass wir wieder auf das Vorkrisenniveau kommen und da fehlen uns noch rund 2,6 Millionen Nächtigungen. Dieses Ziel wollen wir im nächsten Jahr wieder erreichen.

Besonders gefordert waren Sie wegen des Skigebiets Lackenhof. Die SchröcksnadelGruppe ist ausgestiegen, man wusste nicht, wie es weitergeht. Jetzt wird an einem Neustart gearbeitet.

Ich habe von Anfang an gesagt: Wir lassen Lackenhof nicht im Stich, daher hat das Land das Skigebiet gemeinsam mit dem Hochkar auch komplett übernommen. Mittlerweile haben alle kapiert, dass wir uns dort nicht alleine auf die wenigen Wochen im Winter verlassen dürfen, wo Schnee liegt. Das Gebot der Stunde ist, dass wir ganzjährige Angebote schaffen. Darum freut es mich sehr, dass wir dazu rund 500 Vorschläge aus der Bevölkerung bekommen haben, wie eine Neuausrichtung von Lackenhof ausschauen könnte. Die müssen jetzt auf ihre Praxistauglichkeit geprüft werden. Es geht nur, wenn die Initiativen aus der Region kommen. Natürlich brauchen wir auch die Grundeigentümer an Bord.

Wegen Lackenhof mussten Sie einen Sonderlandtag über sich ergehen lassen, den ihre Regierungspartner SPÖ und FPÖ einberufen hatten. Wie ist es Ihnen ergangen, als sie zwei Stunden lang attackiert wurden?

So etwas ist nie angenehm, weil polemisiert wird. Aber als Politiker ist man es gewohnt, dass man auch mit solchen Situationen umgehen kann. Mir geht es um die Sache und ich habe gemerkt, dass es die Bereitschaft gibt, miteinander an einem Strang zu ziehen. Parteipolitik bringt Lackenhof nicht weiter. Wir müssen Lackenhof zukunftsfit aufstellen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen werden.