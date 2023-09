Amazon-Verteilerzentrum: Der September ist ein Schlüsselmonat

„Mittlerweile sollte klar sein, dass dieses Verteilzentrum eine nicht bewältigbare Verkehrsbelastung für die Stadt und das betroffene Gewerbegebiet bringen würde“, sagt Webersdorfer. Deshalb sei es notwendig, dass es im Gemeinderat eine neue Grundsatzabstimmung geben sollte, fordert sie.

Abstimmung ging für Amazon aus

Mit 18 zu 13 Stimmen endete ja die erste Abstimmung vor einem Jahr für Amazon. Man wolle zuerst abklären, welche Bedingungen Amazon vor dem Bau akzeptieren würde, lautete damals der Grundtenor.

„Jetzt ist klar, dass da in einem Konvoi an die 40 Klein-Laster gleichzeitig wegfahren“, so die BI-Sprecherin. Die würden alle am Weg zur A1-Anschlussstelle über die Handelsstraße auf die Rasthausstraße einbiegen.