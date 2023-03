Alter Stoff mit neuem Fokus bei den Sommerspielen in Melk

„Dass Theater Neues bieten muss, liegt in seiner DNA“, sagt Alexander Hauer, künstlerischer Leiter der Sommerspiele Melk. Was aber nicht heißt, dass nicht auch historischer Stoff seinen Weg auf die Bühne finden kann – aber eben mit einem kritischen Blick, auch auf die moderne Gesellschaft.

„Insbesondere freut es mich, dass wir heuer zusammen mit außergewöhnlich talentierten Frauen ein fesselndes und nicht zuletzt hochaktuelles Stück auf die Bühne bringen werden“, so Hauer. Denn er hat sich für die neue Saison die Autorin Magda Woitzuck und Regisseurin Christina Gegenbauer mit ins Boot geholt. Erstmals in der Geschichte der Sommerspiele Melk ist die Regie damit in weiblicher Hand. Gezeigt wird mit „Kassandra und die Frauen Trojas“ eine moderne Erzählung des antiken Mythos über eine tragische Heldin, die den weiblichen Blick auf eine patriarchale Welt zeigt und dabei Parallelen zu vermeintlich modernen Gesellschaftsstrukturen zieht. Die Produktion feiert am 14. Juni in der Wachauarena Melk Premiere.