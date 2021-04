Wachau Kultur Melk bekommt neue Leiterin

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Mit 1. Juli hat die Wachau Kultur Melk eine neue operative Geschäftsführerin. Simone Bamberg übernimmt die Agenden rund um die Internationalen Barocktage Stift Melk, die Sommerspiele Melk, Wachau in Echtzeit und die Tischlerei Melk Kulturwerkstatt.

In einem mehrstufigen Auswahlverfahren konnte sich Simone Bamberg gegenüber 63 Bewerberinnen und Bewerbern als beste Kandidatin durchsetzen. Sie folgt auf Wiebke Leithner, die mit Juli von Melk an das Burgtheater in Wien wechseln wird.

Langjährige Erfahrung

Gegenwärtig ist Simone Bamberg Gesamtprokuristin der Grafenegg Kulturbetriebsges.mb.H. und leitet dort den Bereich Marketing, Kommunikation, Verkauf und Ticketing. Nach ihrem Studium der Neueren deutschen Literatur, Kunstgeschichte und Politikwissenschaft startete sie ihre Laufbahn im Kulturbereich bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen, Internationale Festspiele Baden-Württemberg. Weitere berufliche Stationen von Bamberg waren die Staatsgalerie Stuttgart und die Haydn Festspiele Eisenstadt.

"Simone Bamberg konnte mir ihrem fundierten Fachwissen, langjährigem Erfahrungsschatz und strategischen Überlegungen zur erfolgreichen Weiterführung der Wachau Kultur Melk die Kommission einstimmig überzeugen“, begründet Paul Gessl, Geschäftsführer der NÖ Kulturwirtschafts GmbH und Vorsitzender der Findungskommission, die Entscheidung.