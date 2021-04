Wachauer Kultur wird laut: Neuer Podcast statt Auftritten

Nach dieser ersten allgemeinen Folge sollen zwei Sendereihen etabliert werden. In „Fest & Spiele“ konzentriert sich Alexander Hauer auf Themen rund um die Sommerspiele Melk, Sabine Láng lädt in „fortissimoBarock“ Freunde, Künstler und Partner der Internationalen Barocktage Stift Melk zum Gespräch.

„Dieses Format bietet die Möglichkeit, unserem Publikum völlig neue Einblicke in all die spannenden Prozesse und Überlegungen zu unserem Programm zu schenken. Wir denken unsere Inhalte für den Podcast aber auch breiter“, erklärt Hauer. Es werden Fragen gestellt wie: Was bewegt Kulturschaffende, was treibt sie an? Wer macht die Regeln, und warum wird heute noch Musik von vor über 400 Jahren gehört? Die Podcast-Macher versprechen: „Hier wird nachgehakt und stillen Gedanken lautstark Gehör verschafft.“ Deswegen der Name: „kultur:laut“.