Osterfestival Imago Dei wird zur Frühlings-Eventreihe

Wie schon im Vorjahr kann das Festival Imago Dei nicht wie geplant rund um Ostern stattfinden. Doch es gibt dennoch gute Neuigkeiten, denn das Programm konnte fast vollständig in den Juni verlegt werden. In der Veranstaltungsreihe soll Musik aus verschiedenen Epochen, Kulturen und Religionen dieser besonderen Zeit des Jahreskreislaufes begegnen.

Die neue Ausgabe soll unter dem Titel „Gegenlicht“ der Ambivalenz von Licht und Dunkelheit im Klangraum Krems in der Minoritenkirche stattfinden. Es ist die letzte von Festivalgründer Jo Aichinger kuratierte Edition. Nach dessen Pensionierung übernimmt Nadja Kayali 2022 die künstlerische Leitung des Festivals.