Wo es in der Wachau Osterboxen und Menüs zum Bestellen gibt

Lockdown, Osterruhe, Social-Distancing - auch heuer wird es wegen der Pandemie und den Ausgangsbeschränkungen kein normales Osterfest geben. Familienfeiern dürfen nur im engen Kreis pro Haushalt stattfinden - aber deswegen muss nicht auf eine Osterjause verzichtet werden.

Wer an den Feiertagen die Ruhe genießen und sich nicht um alles kümmern möchte, kann sich heuer auch einfach mal die Osterjause nach Hause liefern lassen. Die Osterbrunch-Boxen gibt's in unterschiedlichen Preiskategorien, aber eins haben sie alle gemeinsam: Sie lassen keine Essen-Wünsche offen.