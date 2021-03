Wo es in St. Pölten Osterbrunch-Boxen zum Bestellen gibt

Picknick draußen im Grünen

Die Temperaturen sollen am Osterwochenende zwar nicht mehr ganz so warm sein, wer trotzdem ein Picknick draußen machen möchte, der kann sich beim Stanihof einen fertig gefüllten Picknick-Korb abholen. Dabei kann man zwischen einem Korb oder einem Rucksack wählen, falls man vorher noch zu einem netten Platz wandern möchte. Wer lieber zu Hause essen möchte, der bekommt das Picknick einfach in einer Box.

Im Picknick enthalten: Eine Auswahl was im Picknick enthalten ist: Aufstriche, Käse und Wurstvariationen, Clubsandwich oder Snackburger, selbstgebackenes Brot und vieles mehr. Sekt oder Wein kann für einen Aufpreis dazugekauft werden.