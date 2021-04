Wie die Osterruhe in Krems abläuft

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der Osten des Landes ist in einen weiteren harten Lockdown gegangen und damit auch Krems. Was das für die Bevölkerung bedeutet, hat der KURIER im Folgenden zusammengefasst. Die von der Bundesregierung verordnete "Osterruhe" dauert voraussichtlich bis 11. April. Es gelten verschärfte Ausgangsbeschränkungen (0-24 Uhr), eine 1+1-Regel für Zusammenkünfte im Freien und in geschlossenen Räumen. Das bedeutet ein Haushalt darf noch eine weitere Person aus einem anderen Haushalt treffen.

Das Rathaus Krems und das Rathaus Stein sind werktags von 8.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Am Nachmittag sind diese geschlossen, daher wird um telefonische Kontaktaufnahme gebeten: 02732 / 801-0.

Kultur muss wieder schließen

Nur wenige Tage nach der Eröffnung von neuen Ausstellungen in der Landesgalerie Niederösterreich und der Kunsthallte Krems müssen die Einrichtungen wieder schließen.

Die Ausstellungseröffnungen im museumkrems und in der galeriekrems sind abgesagt bzw. werden verschoben. Die Eröffnung der Sonderausstellung "Wo sind sie geblieben – Die Frauen von Krems" soll etwa am 17. April stattfinden. Die Ausstellung "sinniere" von Kerstin Wiesmayer in der galeriekrems soll - sofern möglich - am 12. April starten.