Oster-Erlass, die Zweite: Wer wen wo wie besuchen darf

Was aber gilt rechtlich?

Laut dem Ministerium wird die endgültige Verordnung erst am Montag vorliegen, und das hat vielerlei Gründe. Die Verordnung soll für ganz Österreich gelten und muss den Lockdown in den drei Ost-Regionen - also in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland - genauso abdecken wie Rest-Österreich.

Am Freitag zeichnete sich folgendes Szenario ab: In der Ost-Region gilt ab Gründonnerstag ein verschärfter Lock-Down mit einer ganztägigen Ausgangsbeschränkung und der "1plus1"-Regelung. Diese besagt, dass ein Haushalt eine Person besuchen darf - oder vice versa. Die Ausgangsbeschränkung sieht zudem vor, dass man die eigenen vier Wände nur aus besonderen Gründen wie zum Einkaufen, Spazierengehen, zur Nothilfe, etc. verlassen darf. Vereinfacht gesagt gilt in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland also das, was österreichweit schon jetzt seit Wochen ab 20 Uhr gilt.