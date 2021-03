Anschober appelliert an Bevölkerung: Keine Reisen über Ostern

Gesundheitsminister Rudolf Anschober warnt die Bevölkerung vor Reisen rund um Ostern. Europa befinde sich mitten in einer dritten Welle der Pandemie. In Österreich sei das Bild regional unterschiedlich, generell liege jedoch auch über Ostösterreich hinaus ein stark steigender Trend vor. Nur in Vorarlberg sei das anders.

"Ich appelliere dringend an die Bevölkerung, diesmal zu Ostern auf Reisen zu verzichten und physische Treffen, Kontakte zu reduzieren", teilt Anschober in einer Aussendung mit. Eine ungebremste Reisetätigkeit könne zu jenem Infektionsschub führen, der in Spitälern von einer extremen Belastung zu einer Überlastung führen könnte. "Daher braucht es jetzt Verantwortung von uns allen - wir alle müssen in den nächsten Wochen Teil der Lösung sein, um harte Triagen in Österreichs Spitälern weiterhin zu vermeiden", so der Gesundheitsminister.