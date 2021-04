Was man in Krems gegen fade Osterferien unternehmen kann

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Hälfte der Osterferien konnte man bis Mittwoch noch mit Einkäufen verbringen, doch ab Donnerstag muss das öffentliche Leben aufgrund des neuerlichen Lockdowns wieder pausieren.

Damit es in der schulfreien Zeit zu Hause dennoch nicht langweilig wird, bieten viele Institutionen kreative Beschäftigungsmöglichkeiten und -ideen an. Der KURIER hat einige Tipps zusammengefasst:

1. Tiere beim Training beobachten

Besuchen kann man die Tiere in den Kittenberger Erlebnisgärten zwar momentan nicht, beobachten kann man sie aber auch per Livestream über Facebook.