"Bright Young Things" fördert Jugendkultur-Projekte in Krems

„Du denkst dir etwas aus. Wir machen es möglich“. Mit diesen Worten wenden sich die Verantwortlichen des Kremser Jugendkultur-Projekts Bright Young Things (BYT) heuer wieder an junge, kreative Menschen aus Krems und Umgebung. „Wir unterstützten junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahre, ihre Ideen umzusetzen. Sei es Musik, Kunst oder etwas völlig Neues. Wir sind für alles offen“, sagt Projektleiterin Eva Kadlec.

Interessierte können hier Kontakt aufnehmen: byt.krems@gmail.com.