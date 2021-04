Kultur-Lockdown in Krems verlängert: Museumsbesuch sei aber sicher

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Mit der Verlängerung des Lockdowns in Wien und Niederösterreich bleiben auch Galerien, Museen und Ausstellungshäuser bis Anfang Mai geschlossen. Damit fallen in den kommenden Wochen zahlreiche für die Zeit nach dem 18. April geplante Ausstellungseröffnungen flach. Auch Kultureinrichtungen in Krems bilden hier keine Ausnahme.

Verschiebung und Verlängerung

Zwar waren in der Landesgalerie Niederösterreich und im Karikaturmuseum Krems ohnehin keine Ausstellungseröffnung geplant, in der Kunsthalle Krems muss der Start der ab 30. April geplanten Installation "Chaos Theory" des Künstlerkollektivs Metahaven in Kooperation mit dem Donaufestival jedoch auf 4. Mai verschoben werden.

Im Forum Frohner wurde "Antworten auf die Wirklichkeit. Adolf Frohners Begegnung mit dem Nouveau Réalisme" bis 9. Mai verlängert. "Ich bedauere es zutiefst, wenn in Österreich das kulturelle Leben weiter still stehen muss", reagierte Eva Engelberger, operative Geschäftsführerin der Kunstmeile Krems Betriebs GmbH, auf Anfrage.

"Museumsbesuch ist sicher"

Die Kunstmeile Krems trage die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie selbstverständlich mit. "Dennoch werde ich nicht müde zu betonen, dass ein Museumsbesuch sicher ist. Nicht nur die Museen, sondern die gesamte österreichische Kulturlandschaft hat in den letzten Monaten bewiesen, dass sie keine Anstrengungen und Mühen scheuen, damit die Menschen in Österreich Kunst und Kultur erleben können."