Kulturveranstaltungen in Krems und der Wachau wieder abgesagt

Nachdem Veranstaltungen in Krems und der Wachau im Vorjahr optimistisch auf die nächste Saison verschoben wurden, ist auch im Frühjahr 2021 noch nicht an Kulturevents zu denken.

So musste das internationale Festival "Literatur & Wein" in Krems und im Stift Göttweig für heuer erneut abgesagt werden. Die 23. Auflage wäre für 22. bis 25. April geplant gewesen.

Online ist keine Option

"Da gerade dieses Festival vom analogen, lebendigen Zusammenkommen von Literatur, Weinverkostung, Musik und Publikum lebt, wird keine Online-Variante durchgeführt", teilte der Veranstalter, das Literaturhaus NÖ in Krems, mit. Als neuer Termin wurde der 21. bis 24. April 2022 festgelegt.

"Ausgehend vom aktuellen Stand der Corona-Situation, neben steigenden Fallzahlen und dem Fehlen verbindlicher offizieller Richtlinien sowie der Unklarheit über die Möglichkeiten, Hotellerie- und Gastronomieservice in Anspruch nehmen zu können, sieht sich das Team des Literaturhaus NÖ sich gezwungen, auch in diesem Jahr die Veranstaltung abzusagen", hieß es. Man bedauere die Absage "in höchstem Maß".

Musikfrühling abgesagt

Und auch der 2. Kremser Musikfrühling kann heuer nicht über die Bühne gehen. Aber die 5.000 Besucher des Open-Airs am Kremser Südtirolerplatz können sich bereits heute auf den 27. und 28. Mai im kommenden Jahr freuen, dann soll das Fest stattfinden.

Headliner wie die deutsche Band "Silbermond" und die steirischen "Seer", welche heuer aufgetreten wären, sind auch nächstes Jahr dabei.