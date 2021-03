Stift Göttweig: Columban Luser wurde als Abt bestätigt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Columban Luser (65) bleibt Abt des Benediktinerstiftes Göttweig. Das Konventkapitel hat ihn am Donnerstag unter dem Vorsitz des Abtpräses der Österreichischen Benediktinerkongregation, Johannes Perkmann, durch Wiederwahl in seiner Funktion bestätigt, teilte das Kloster mit. 33 Mönche waren stimmberechtigt.

Elf Jahre Abt

Luser ist seit 14. August 2009 im Amt. Damals war er nach dem Tod von Clemens Lashofer auf zwölf Jahre zum 65. Abt des Stiftes in der Gemeinde Furth nahe Krems gewählt worden. Die Abtsbenediktion erfolgte am 6. September 2009.