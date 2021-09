Altarkreuze in zwei Pfarrkirchen gestohlen

Zwei Diebstähle sorgen im Pfarrverband Enns-Donau-Winkel im Bezirk Amstetten für Ärger. Und seit Montag beschäftigten die Kirchendiebstähle auch die Polizei

In den Pfarrkirchen Langenhart in der Stadtgemeinde St. Valentin und in St. Pantaleon wurden von unbekannten Tätern zwei Altarkreuze gestohlen. Die Betreuer in den Kirchen dachten zuerst, die Kreuze seien von Mesnern weggeräumt worden. Doch nachdem das Fehlen der Kreuze zu Nachforschungen führte, sei klar geworden, dass sie widerrechtlich entwendet worden sind, heißt es aus der Kanzlei des zuständingen Pfarrers Herbert Reisinger.

Anzeige erstattet

Nach dem Wochenende habe man nun die Polizei eingeschaltet. Doch weil nicht genau festgestellt werden konnte, wann die Kreuze gestohlen wurden, wird sich die Arbeit der ERmittler schwierig gestalten.Zu beiden Kirchen gibt es während des Tages freien Zutritt.

Nach ersten Informationen handelt es sich bei den beiden gestohlenen Kruzifixen zwar um keine kunsthistorischen Kostbarkeiten, der Verlust schmerze dennoch sehr, teilt man aus den Pfarren mit. Zweckdienliche Hinweise nimmt Polizei in St. Valentin, 059 133/3113-0, entgegen.