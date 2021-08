Sensationsfund bei Sanierung des St. Pöltner Rathausturms

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Erst seit Mai diesen Jahres wird der 1591 fertiggestellte Rathausturm der Landeshauptstadt saniert. Dabei ist das Bauwerk nicht nur von außen ein historisches Juwel, sondern verbirgt auch einige Schätze im Innern wie Restauratorin Martina Petuely vor zwei Wochen entdeckte.

So kamen durch die Restaurierungsarbeiten drei besondere Rötel-Wandzeichnungen zum Vorschein. „Die Zeichnungen haben einen hohen historischen Wert, weil es eine Quelle für die damalige Zeit ist", erklärt Petuely den Fund.

Mann in zeitgenössischer Tracht

Zu sehen sei beispielsweise eine männliche Person, die eine zeittypische Tracht anhat - einen geknöpften Mantel, der unten offen ist. "Die Person hat eine Bundhose an, was auch sehr typisch für diese Zeit ist. Es handelt sich also um ein sehr schönes Zeitdokument“, so die Restauratorin.