„Als Musiker durchs Leben gehen“

Nach mehreren veröffentlichten Singles fällt der Jungmusiker in der Branche auf. Auch Conchita Wurst lernte Asril 2019 kennen. Daraus ergab sich sogar eine Zusammenarbeit. „Es ist voll arg“, sagt Asril immer noch ungläubig. „Mir ist auf Instagram geschrieben worden, ob ich Bock darauf hätte, im Zusammenhang mit dem Amadeus was zu erarbeiten.“ Das Ergebnis der Zusammenarbeit ist allerdings noch geheim, „aber bei der Amadeus Music Award Show am 10. September gibt es davon schon was zu sehen“, verrät er. Offizieller Veröffentlichungstermin des Projekts mit Conchita Wurst ist der 11. September.