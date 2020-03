Lou Asril ist vom Notenbaum gefallen

Diese Schule war das BORG in Linz. „Da musste ich zwar jeweils eine Stunde hin und zurück fahren, aber es hat sich voll ausgezahlt. Ich habe den Zweig für Popular- und Computermusik besucht und dabei die Untergruppe Vokal gewählt. Dort hatten wir zwei Wochenstunden Gesang, dazu Vokal-Ensemble und Chorgesang. Wir haben Stücke und Programme für Konzerte an der Schule erarbeitet. Und ab der sechsten Klasse gab es sogar Unterricht in Produktion. Das war eine richtig coole Schule.“

Auch mit dem Klavierunterricht in Klassik und Jazz, den er zusätzlich an einer Musikschule besuchte, ging es in eine gute Richtung. „Ich habe nie geübt, was mir die Lehrerin aufgegeben hat. Ich habe lieber an meinen Sachen gearbeitet. Die Klavierstunden habe ich dafür genützt, sie zu performen und der Lehrerin vorzuspielen. Und das war okay.“