Wiener "Kultursommer": Erste Bilanz nach zwei Wochen

Ambitioniert ging der Kultursommer an den Start – mit einem vielfältigen und dichten Programm an 25 Standorten in ganz Wien u. a. auf den beiden Main Stages auf der Donauinsel (wo am Freitag Lou Asril und am Sonntag Clara Luzia auftreten) und in Oberlaa bis zu Gartenkonzerten vor den Pensionisten-Wohnhäusern „Häuser zum Leben“ sowie Auftritten und Performances an öffentlichen Orten bis hin zu Parkkonzerten.

„Der Kultursommer ist für uns alle eine neue Erfahrung, und wir waren sehr gespannt, wie ihn die Wiener annehmen werden“, sagt Gerlinde Riedl, Geschäftsführerin des Veranstalters Stadt Wien Marketing.