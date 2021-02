Alles „Neu-Neu“ im Fasching

Auch in der Narrenhochburg Mödling „hatten wir bis zuletzt gehofft, dass wir doch noch eine unserer Absagen rückgängig machen könnten“, so der Mödlinger Förderungsverein (MFV). Weil das doch nicht möglich ist, „wollen wir den Freunden des Faschings etwas Farbe und Heiterkeit in diesen trostlosen und angespannten Tagen bringen“. Geboten wird der „MFV-Online-Fasching 2021“. Auf www.mfv.at findet man nun täglich bis zum Faschingsdienstag neue Videos mit den Highlights der vergangenen Jahre. Auch in Neunkirchen denkt man daran, ein närrisches Video zu produzieren.