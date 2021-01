Die narrische Zeit ist abgesagt

Und was ist mit der Krapfensaison?

Für Peter Györgyfalvay ist zu Fasching Hauptsaison. Schließlich ist er laut eigenen Angaben der größte Krapfenproduzent des Landes. In der vorigen Faschingssaison hat der Niederösterreicher mit seinem Familienunternehmen rund 60 Millionen Stück produziert, aber diesen Winter läuft das Geschäft nicht so geschmiert wie gewohnt. Schuld ist der Lockdown, das Homeoffice und all die gestrichenen Faschingsfeiern. Kurzum: Es gibt schlicht weniger Anlässe, um Krapfen zu essen. Das spiegelt sich auch in den Verkaufszahlen von Györgyfalvays Unternehmen Kuchen-Peter wider. „Wir liegen in dieser Faschingssaison mengenmäßig rund zwanzig Prozent hinter dem Vergleichzeitraum des Vorjahres zurück“, sagt der Unternehmer. In seiner Produktion in Hagenbrunn läuft die Krapfen-Fertigung deswegen nicht wie sonst um diese Jahreszeit auf Hochtouren. Zwar wird nach wie vor von Sonntagmittag bis Samstagfrüh durchproduziert, 24 Stunden am Tag. Aber nicht mehr durchgängig auf beiden Krapfen-Produktionsanlagen, erläutert der Lieferant von so gut wie allen großen Lebensmittelsupermärkten und Diskontern des Landes.