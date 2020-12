Alle Jahre wieder... Weihnachten im SOS-Kinderdorf

Susanne Klinger feiert Weihnachten heuer nicht zu Hause.

Das hat sie schon in den vergangenen zwei Jahren nicht getan.

Sie feiert in der sozial-inklusiven Wohngruppe Birkenallee des SOS-Kinderdorfs in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling). Dort wohnen neun jugendliche Mädchen zwischen 13 bis 16 Jahren, die nicht bei ihren Eltern leben können.

„Bei uns sind zu Weihnachten auch all jene willkommen, die einmal bei uns gewohnt haben und schon ausgezogen sind, und dennoch das Bedürfnis verspüren, bei uns zu sein“, meint Klinger.