Multikulti-Promi-Weihnacht: Brennender Christbaum und Ansprache der Queen

"Was in meinem Kopf hängen geblieben ist, ist, dass wir zu Weihnachten immer neues Gewand bekommen haben, das wir an diesem Tag anziehen durften. Für mich persönlich war es sehr schön zu sehen, wie sich jeder aufgebrezelt hat, um in die Kirche zu gehen. Es macht richtig Freude, so viele bunte Farben und gute Laune zu sehen“, erzählt Kabarettist und Ex-Dancing-Stars-Teilnehmer Soso Mugiraneza, der in Burundi geboren wurde.



Eine Tradition, die er nicht nach Wien mitnehmen konnte, ist die Party am Strand. "Wir haben dort mit Freunden bei den Bars etwas getrunken. Weil wir hier ja leider keinen Strand haben und die Donauinsel als Ausflugsziel zu Weihnachten nicht so amüsant ist, feiern wir in der Wohnung“, lacht er. Und das heuer im kleinen Familienkreis. "Mit Desinfektionsmittel, Babyelefant und Weihnachtsbaum.“ Neu hinzugekommen sind auch die Packerl. "In Burundi ist es nicht üblich, dass sich Erwachsene beschenken.“