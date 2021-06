Alle Jahre wieder: Konflikt um Zutritt zu Badeteich kocht neu auf

Bürgermeister Herbert Janschka (ÖVP) erklärt: „Zur Zeit dürfen nur 600 Badegäste zum Teich, wir haben 10.000 Einwohner. Als Bürgermeister bin ich primär für die Bedürfnisse der Wiener Neudorfer verantwortlich.“

Dass die Umsetzung der Corona-Beschränkungen allerdings zulasten Auswärtiger erfolgt, kritisierte die Volksanwaltschaft bereits im September des Vorjahres. Es wurde ein „klarer Verstoß gegen das EG-Diskriminierungsverbot und den Gleichheitsgrundsatz der Bundesverfassung festgestellt“ , heißt es in einem Schreiben. Janschka dazu: „Meine Rechtsansicht ist eine andere.“

Kein Einzelfall

Doch schon in den pandemiefreien Jahren hat die Gemeinde in dieser Angelegenheit auf sich aufmerksam macht: Die Volksanwaltschaft hat bereits 2010, 2012 und 2017 Ungleichbehandlung am Badeteich kritisiert, weil Nichtortsansässige einen höheren Eintrittspreis zahlen mussten als Gemeindeeinwohner. Die Tarife wurden in Folge angeglichen, das Problem schien gelöst.