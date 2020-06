Aktion scharf der Finanzpolizei: Heurige und Dorffeste unter Druck

Die Fahnder kommen genau richtig zum Geburtstag des Chefs, der gerade Stammkunden zuprostet. Allerdings sind die fünf Finanzpolizisten nicht zum Gratulieren in sein Lokal im Bezirk Tulln gekommen. Sie interessiert vielmehr, ob alle Mitarbeiter angemeldet sind, und ob die Kasse richtig geführt wird. „Seit das Finanzamt für die Krankenkasse mit prüft, gibt es mehr Kontrollen. Häufig geht es darum, ob Helfer als unentgeltlich mitarbeitende Angehörige einzustufen sind“, meint Martin Jilch von der Landwirtschaftskammer.

Einsatzleiter Manfred Baumgartner und seine Kollegen sind am Wochenende unterwegs – mit dabei eine Liste der angemeldeten Mitarbeiter. Die Beamten betreten das Lokal und schwärmen aus. Denn: „Es ist schon öfter passiert, dass die Kellner plötzlich zu Gästen werden und sich irgendwo dazu setzen“, erzählt Baumgartner. In Windeseile haben sich die Finanzpolizisten verteilt – bis in die Küche. Die Chefin des Heurigenlokals bleibt aber gelassen: „Ich hab’ kein schlechtes Gewissen.“