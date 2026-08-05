Absturz in Aigen: Großeinsatz zur Menschenrettung

Zu einer Menschenrettung nach einem Absturz ist es am Mittwoch in Aigen gekommen. Eine Person war aus bislang unbekannter Ursache über eine Leitplanke gestürzt und in weiterer Folge einen Abhang hinabgefallen.

Dabei kam die betroffene Person in einem Zaun zum Stillstand und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Mehrere Feuerwehren wurden zu dem Einsatz alarmiert.