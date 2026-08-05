Absturz in Aigen: Großeinsatz zur Menschenrettung
Zu einer Menschenrettung nach einem Absturz ist es am Mittwoch in Aigen gekommen. Eine Person war aus bislang unbekannter Ursache über eine Leitplanke gestürzt und in weiterer Folge einen Abhang hinabgefallen.
Dabei kam die betroffene Person in einem Zaun zum Stillstand und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Mehrere Feuerwehren wurden zu dem Einsatz alarmiert.
Auch die Freiwillige Feuerwehr Palt rückte mit zwei Fahrzeugen aus. Noch während der Anfahrt wurde jedoch mitgeteilt, dass keine weitere Unterstützung benötigt werde, weshalb der Einsatz abgebrochen wurde.
Die Person konnte von den bereits vor Ort befindlichen Einsatzkräften befreit und anschließend vom Rettungsdienst versorgt werden.
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