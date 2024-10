Ärztezentrum in Breitenfurt? Volksbefragung am 8. Dezember

Zu den heiß umstrittenen Plänen, ein Primärversorgungszentrum in der Gemeinde Breitenfurt (Bezirk Mödling) zu errichten, wird es am 8. Dezember eine Volksbefragung in Breitenfurt geben. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend.

Wegen des großen Besucherinteresses war diese in die Mehrzweckhalle im Ort verlegt worden, rund 300 Zuschauer kamen. Zuletzt war eine geplante Gemeinderatssitzung verschoben worden, weil sich - wegen angeblicher Sicherheitsbedenken - mehrere Mandatare entschuldigt hatten. Die Beschlussfähigkeit war daher nicht gegeben.