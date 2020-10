Advent mit Maske, Schranke und Ampel

Genauso wie die größten und bekanntesten im Lande – der Grafenegger Advent und der Christkindlmarkt auf der Schallaburg.

Kalt bleiben heuer auch die Essen im Schmiedeort Ybbsitz an der NÖ Eisenstraße. Die Schmiedeweihnacht, bei der traditionell Schmiede aus halb Europa ihr Handwerk vor 10.000 Besuchern präsentieren, wurde für heuer ebenfalls abgesagt.

Gestrichen wurde auch die Schlossweihnacht im Mostviertelort St. Peter in der Au. In Waidhofen a. d. Ybbs fällt die „Flammende Lichterweihnacht“ im Hof und Park des Rothschildschlosses heuer ebenfalls aus, stattdessen wird aber die Altstadt an den Adventwochenenden von Standlern und Ausstellern bespielt. Allerdings ohne Punschstände und Schanken, die Gastwirte übernehmen die Kulinarik. Zusätzlich gibt es ein Kinderprogramm mit elektronischem Anmeldesystem.

Auch in Zwettl gibt es ein Alternativkonzept zum „Goldenen Zwettler Advent“. Rund um den 8. Dezember gibt es normalerweise ein Adventdorf samt lebendiger Krippe und Bühne am Hauptplatz. Heuer ist alles anders: An den Adventsamstagen und am 8. Dezember gibt es am Dreifaltigkeitsplatz fünf Hütten mit Kunsthandwerk und regionalen Spezialitäten.

Die Aussteller wechseln, „damit jeder der Stammaussteller drankommt“, erklärt Monika Prinz vom Tourismusbüro. Blasmusikgruppen ziehen durch die Stadt. Ausschank gibt es an den Plätzen keine, die Gastronomen sorgen vor oder in den Lokalen für das leibliche Wohl. „Absagen ist das Letzte, was wir wollen. Es wird eine schöne, goldene Weihnachtszeit geben.“