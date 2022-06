Absturz überstanden: Flugpolizei nimmt mit Jahren Verspätung Kurs auf NÖ

Dreimal wurde das Projekt bereits verschoben, gekippt oder wegen einer Ziesel-Kolonie auf dem Areal aus Natur- und Tierschutzgründen um Monate verschleppt. „Aber bekanntlich bringen die schwierigsten Geburten die besten Kinder“, sagte Wiener Neustadts ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger am Montag in der neuen Einsatzzentrale der Flugpolizei am Gelände des Polizei-Sondereinsatzkommandos Cobra in Wiener Neustadt.

Dachgleiche

Mit gut vier Jahren Verspätung wird die Flugeinsatzstelle nun tatsächlich von Wien-Meidling direkt neben den Militärflugplatz Wr. Neustadt verlegt. „Das wird vor allem für eine Beruhigung im dicht verbauten Wohngebiet in Wien sorgen. Außerdem haben wir am neuen Stützpunkt viel Platz und die Möglichkeit, bei Bedarf auch den Black Hawk des Bundesheeres unterzubringen“, erklärte der Chef der Flugpolizei, Christian Stella, bei der Dachgleichenfeier, die coronabedingt ebenfalls mit einigen Monaten Verspätung nachgeholt wurde.