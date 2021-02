Abschuss von Fischotter bleibt Zankapfel

Bundesweit steigende Fischotterbestände sorgen gerade in Tirol und Salzburg für heftige Diskussionen zwischen Fischereiverbänden und Tierschützern. Die Petri-Jünger beklagen eine Überpopulation des Räubers und schielen nach Niederösterreich, wo der Abschuss auffällig hungriger Otter seit Ende 2019 über eine Landesverordnung gesetzlich geregelt ist.

Doch auch in Niederösterreich ist die Tötung einzelner Tiere, die Schäden in den Teichen anrichten, weiterhin ein Streitthema. Zwischen 15 und 20 Tiere wurden 2020 zum Schutz von Fischteichen abgeschossen, berichtet dazu auf Nachfrage der Leiter der NÖ Naturschutzabteilung, Martin Tschulik. „Damit ist die in der Verordnung pro Jahr zur Entnahme festgelegte maximale Zahl von 40 Stück bei Weitem nicht ausgeschöpft“, erklärte er.

Die bis zum 30. Juni 2023 befristete Verordnung sei rechtsgültig und gebe einen strengen Rahmen für den Abschuss jedes einzelnen Tieres vor, teilte Tschulik mit.