Mülltransporter stürzte über Böschung ab

Ein schneeglatter und abschüssiger Güterweg wurde Dienstagvormittag in der Gemeinde Seitenstetten (Bezirk Amstetten) der Besatzung eines Müll-Lasters zum Verhängnis. Das Schwerfahrzeug kam ins Rutschen und stürzte über eine Böschung auf einen Steilhang. Ein am Fahrzeugheck am Trittbrett mitfahrender Mitarbeiter konnte vor dem Absturz abspringen. Der Lenker des Lkw's, der in der abschüssigen Wiese zu liegen kam, wurde verletzt in der Fahrerkabine eingeschlossen.