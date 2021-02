Bezirk Neunkirchen: Baum bohrt sich durch Fenster in Wohnhaus

Zu einem Schreckensmoment kam es am Dienstagvormittag für eine Familie in Thernberg. Forstarbeiter führten in einem Waldstück oberhalb des Wohnhauses Baumschnittarbeiten mit einem Seilkran durch. Ein rund 15 Meter ausgeasteter Stamm geriet auf dem eisigen und verschneiten Boden ins Rutschen und rutschte rund 400 Meter abwärts.