Grundstein für Pflegeberufe: Neue Mittelschule in Wiener Neustadt

Die Schule soll den Grundstein für eine spätere Ausbildung im Sozial- und Gesundheitswesen bieten. Wiener Neustadt bekommt mit dem nächsten Schuljahr im kommenden Herbst eine neue Mittelschule. Angesiedelt wird die Bildungsstätte mit dem Sozial- und Gesundheitsschwerpunkt am Schulstandort im Föhrenwald, wo sich bereits die Landessonderschule mit angeschlossenem Heim sowie eine Volksschule befinden.

Die neue Mittelschule wird als Expositur der Europaschule Wiener Neustadt geführt. Kinder aller Leistungsstärken werden an dem Standort gemeinsam unterrichtet. Im Endausbau soll die Mittelschule Föhrenwald vier Klassen beheimaten, für jede Schulstufe eine.

Ausbildung in der Natur

Bürgermeister Klaus Schneeberger und Bildungsstadtrat Philipp Gruber (beide ÖVP) haben am Dienstag das neue Schulkonzept offiziell vorgestellt. „Wiener Neustadt ist und bleibt die Bildungsmetropole Niederösterreichs. Diesen Status können wir jedoch nur erhalten, wenn wir permanent an unseren Bildungsangeboten arbeiten – und zwar inhaltlich, personell und vor allem auch infrastrukturell" , so die beiden Politiker.

Aus diesem Grund sei die Erweiterung der Bildungslandschaft durch die neue Mittelschule im Föhrenwald ganz besonders wichtig. "Wir bieten den Kindern damit eine Ausbildung mitten in der Natur, womit sich auch inhaltlich ganz neue Möglichkeiten auftun. Außerdem wird die neue Schule mit dem gesundheitlichen und sozialen Schwerpunkt ein Alleinstellungsmerkmal bekommen".